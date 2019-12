Мировая экономика в пяти диаграммах

Source: IMF – News in Russian

(Фото: Gopixa/iStock/Getty Images)

Гита Гопинат, Жан Мария Милези-Феретти и Малхар Набар

19 декабря 2019 г.

В текущем году отмечены самые низкие темпы мирового экономического роста со времен глобального финансового кризиса десять лет назад, что отражает общие факторы влияния на разные страны и факторы, характерные для отдельных стран.

Повышение торговых барьеров и связанная с этим неопределенность негативно сказались на деловых настроениях и активности во всем мире. В некоторых случаях (в странах с развитой экономикой и в Китае) эти изменения усугубили уже отмечавшийся циклический и структурный спад.

Дополнительное давление создали характерные для конкретных государств факторы уязвимости в таких крупных странах с формирующимся рынком, как Бразилия, Индия, Мексика и Россия. Усиление макроэкономического стресса в связи с ужесточением финансовых условий (в Аргентине), геополитической напряженностью (в Иране) и социальными волнениями (в Венесуэле, Ливии и Йемене) довершают непростую картину.

С увеличением неопределенности экономических условий в мире фирмы стали проявлять осторожность в расходах, ориентированных на перспективу, и произошло замедление мировых темпов роста покупок машин и оборудования. Спрос домашних хозяйств на товары длительного пользования также ослаб, но во втором квартале 2019 года отмечался его всплеск. Эта динамика была особенно заметна в продажах автомобилей — в нескольких странах на них негативно сказались изменения в нормах регулирования, новые стандарты в отношении выхлопных газов и, возможно, сдвиг в сторону совместных поездок.

В условиях вялого спроса на товары длительного пользования фирмы сократили промышленное производство. Темпы роста мировой торговли — значительную долю в которой занимают конечные товары длительного пользования и используемые в их производстве компоненты — снизились до нуля.

Центральные банки энергично реагировали на ослабление экономической активности. В течение года несколько из них, включая ФРС США, Европейский центральный банк (ЕЦБ) и центральные банки крупных стран с формирующимся рынком, снизили процентные ставки, а ЕЦБ также возобновил покупку активов.

Эти меры предотвратили более глубокий спад. Более низкие процентные ставки и поддерживающие финансовые условия подкрепляли по-прежнему стойкую динамику покупок товаров, не относящихся к товарам длительного пользования, и услуг, что стимулировало создание рабочих мест. Ограниченность рынков трудовых ресурсов и постепенное повышение заработной платы, в свою очередь, поддерживали уверенность потребителей и расходы домашних хозяйств.

Приведут ли эти положительные явления к более активному мировому росту в следующем году? Об этом читайте более подробно в новом выпуске Бюллетеня «Перспектив развития мировой экономики» МВФ от 20 января.

*****

Гита Гопинат — экономический советник и директор Исследовательского департамента Международного Валютного Фонда (МВФ). Она находится в отпуске из экономического факультета Гарвардского университета, где она является профессором международных исследований и экономики, стипендиатом фонда Джона Званстра.

Исследования г-жи Гопинат, которые посвящены международным финансам и макроэкономике, публиковались во многих ведущих экономических журналах. Она является автором многочисленных научных статей по вопросам обменных курсов, торговли и инвестиций, международным финансовым кризисам, денежно-кредитной политике, долгу и кризисам в странах с формирующимся рынком.

Она является одним из редакторов текущего выпуска серии “Handbook of International Economics” («Справочник по международной экономике»), а до этого была соредактором журнала “American Economic Review” и руководящим редактором журнала “Review of Economic Studies”. Ранее она также была содиректором программы международных финансов и макроэкономики в Национальном бюро экономических исследований (НБЭИ), приглашенным исследователем в Федеральном резервном банке Бостона и членом группы экономических советников Федерального резервного банка Нью Йорка. В 2016‑2018 годах она была экономическим советником Главного министра штата Керала, Индия. Она также входила в Консультативную группу видных деятелей Министерства финансов Индии по вопросам Группы 20-ти.

Г-жа Гопинат является избранным членом Американской академии гуманитарных и естественных наук, членом Эконометрического общества и лауреатом премии выдающемуся выпускнику Университета штата Вашингтон. В 2019 году журнал “Foreign Policy” назвал ее одним из ведущих мировых мыслителей, в 2014 году МВФ признал ее одним из 25 ведущих экономистов в возрасте до 45 лет, а в 2011 году Всемирный экономический форум включил ее в клуб молодых мировых лидеров (YGL). Правительство Индии присудило ей награду “Pravasi Bharatiya Samman”, являющуюся высшим признанием заслуг для индийцев, проживающих за рубежом. До прихода на работу в Гарвардский университет в 2005 году она была доцентом экономики в Школе бизнеса имени Бута Чикагского университета.

Г-жа Гопинат родилась в Индии. Она является гражданкой США, а также имеет заграничное гражданство Индии. Она получила докторскую степень по экономике в Принстонском университете в 2001 году, а до этого — степень бакалавра гуманитарных наук в Колледже Леди Шри Рам и степени магистра гуманитарных наук в Делийской школе экономики и Университете штата Вашингтон.

Жан Мария Милези-Феретти является заместителем директора Исследовательского департамента МВФ. Он отвечает за руководство работой Департамента по надзору на многосторонней основе, включая подготовку публикаций «Перспективы развития мировой экономики» и «Доклад о вторичных эффектах». Ранее он был заместителем директора Департамента стран Западного полушария и руководителем миссии МВФ в США. Он получил диплом о высшем образовании по экономике в Римском университете La Sapienza в 1985 году и докторскую степень в Гарвардском университете в 1991 году. После этого он стал сотрудником Лондонской школы экономики, а в 1993 году перешел на работу в МВФ.

Г-н Милези-Феретти является автором большого числа публикаций в рецензируемых журналах в таких областях, как международные потоки капитала, международная финансовая интеграция, устойчивость счета текущих операций, меры контроля за операциями с капиталом, налогообложение и рост и политическая экономия. Его работа “The External Wealth of Nations Mark II” («Внешнее богатство народов, часть II») (совместно с Филиппом Лейном) недавно была удостоена премии Бхагвати как лучшая публикация в журнале “Journal of International Economics” за 2007–2008 годы. С 1996 года он является научным сотрудником Лондонского центра исследований экономической политики (CEPR).

Малхар Набар является начальником Отдела международных экономических исследований Исследовательского департамента МВФ. Ранее он работал в Департаменте стран Азиатско-Тихоокеанского региона МВФ, где он вел работу по Китаю и Японии и был главой миссии по Гонконгу, САР. Исследовательские интересы г-на Набара сосредоточены в сферах финансового развития, инвестиций и роста производительности. Он имеет докторскую степень Университета Брауна.

Департамент общественных коммуникаций МВФ

ОТДЕЛ ПО СВЯЗЯМ С СМИ

СОТРУДНИК ПРЕСС-СЛУЖБЫ:

ТЕЛЕФОН:+1 202 623-7100АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: MEDIA@IMF.org

MIL OSI