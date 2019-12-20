Новые медали россиян на XIX Сурдлимпийских зимних играх

Source: Russia Ministry of Sport

19 декабря на XIX Сурдлимпийских зимних играх, проходящих в долине Вальтеллина-Валькьявена (Италия), было разыграно два комплекта наград. Российские спортсмены завоевали две золотые и одну серебряную медали.

«Золото» выиграли сноубордисты Никита Горячев и Маргарита Носкова (оба – в биг-эйр).

Серебряным призёром стал сноубордист Илья Пеньков (биг-эйр).

Сборная России с большим преимуществом лидирует в общекомандном зачёте с 18 золотыми, 15 серебряными и 13 бронзовыми медалями. На втором месте – итальянцы (5-0-2), на третьем – украинцы (3-4-3).

XIX Сурдлимпийские зимние игры продлятся до 21 декабря. В соревнованиях принимают участие более 500 спортсменов с ограничением слуха из 33 стран. Всего разыгрывается 34 комплекта наград в шести видах спорта: лыжных гонках, горнолыжном спорте, кёрлинге, сноуборде, хоккее и шахматах.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет российских спортсменов и их тренеров с завоеванием медалей Сурдлимпийских игр и желает больших успехов и новых побед!

Фото: Сурдлимпийский комитет России

Пресс-служба Минспорта России

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