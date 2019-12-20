Павел Колобков встретился с популярным российским певцом и продюсером Тимати

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 20 декабря, в Министерстве спорта Российской Федерации Павел Колобков провёл встречу с популярным российским певцом и продюсером Тимуром Юнусовым (Тимати), на которой обсуждались вопросы развития и продвижения популярных среди молодёжи видов спорта.

«Сейчас очень много новых видов спорта, популярных среди молодого поколения, – отметил Павел Колобков. – Мы хотим их развивать и внедрять в массы. Не случайно, что такие виды спорта, как роллер спорт, сёрфинг, брейкинг и другие вошли в олимпийскую программу. Мы будем способствовать их дальнейшему продвижению. Кроме того, в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» мы открываем современные спортивные объекты и площадки, чтобы как можно больше людей разных возрастов занимались физической культурой и спортом».

«Я увлекаюсь экстремальными, молодёжными видами спорта. Я обожаю и BMX, и скейтборд, и аэротрубный спорт, и сёрфинг, – сказал Тимур Юнусов. – Мы обсудили с Министром возможность не только проведения соревнований, но также создание большого комплекса, который объединил бы в себе все эти молодёжные направления. Мало кто знает, что в одном крытом скейт-парке людям, которые занимаются BMX, не комфортно с теми, кто занимается скейтбордом или роллер спортом, и наоборот. Под все эти отдельные направления нужно строить отдельные скейт-парки: для BMX, роллер спорта, самокатного спорта. Сейчас огромная волна молодых ребят, примерно 12-14 лет, кто действительно увлекаются этими видами спорта, причём они делают очень сложные трюки, а кататься им негде. Сейчас мы обсуждаем создание большой площадки, которая объединила бы в себе все самые современные и молодёжные направления спорта».

Фото: Сергей Александров, Дмитрий Жарков

Пресс-служба Минспорта России

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