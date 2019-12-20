Павел Сорокин провел выездную стратегическую сессию ВРГ «Цифровая трансформация нефтегазовой отрасли» при АНО «Цифровая экономика»

Source: Russia Ministry of Energy

Санкт-Петербург, 20 декабря. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин в Доме инноваций «Газпром нефти» провел выездную стратегическую сессию Рабочей Группы «Цифровая трансформация нефтегазовой отрасли».

Рабочей группой были рассмотрены цели цифровой трансформации с учетом вызовов развития нефтегазовой отрасли, уточнены ключевые приоритетные показатели плана мероприятий в различных сценариях развития отрасли, а также комплексно проработана реализация потенциала цифровой трансформации отрасли в нормативно-правовом регулировании, инфраструктуре, государственном управлении.

В рамках сессии также для оперативного подхода к решению поставленных задачи были сформированы подгруппы для проработки различных инициатив.

Кроме того, участниками сессии, среди которых были представители ведущих нефтяных компаний России, был рассмотрен предварительный план мероприятий на 2020 год, а также участия Рабочей группы в деятельности Минэнерго России в целях дальнейшего развития и цифровой трансформации российского нефтегаза.

19.11.2019

13–16 апреля 2020 года в Москве состоится 20-я юбилейная международная выставка «Нефтегаз-2020» совместно с Национальным нефтегазовым форумом, который пройдет с 14 по 15 апреля 2020 года в ЦВК «Экспоцентр».

MIL OSI