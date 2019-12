Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Prezydent RP weźmie udział w ceremonii pogrzebowej gen. bryg. Tadeusza Bieńkowicza ps. „Rączy”

Wejście dziennikarzy do sektora medialnego na Cmentarzu Rakowickim (ul. Rakowicka 26) w godz. 13.00-13.20. Instalacja wozów transmisyjnych do godz. 12.00 (ul. bp. Jana Prandoty; wjazd od al. 29 Listopada; ustawienie wozów na ul. bp. Jana Prandoty przy pierwszej bramie wjazdowej na cmentarz, od al. 29 Listopada).

Wejście dziennikarzy do sektora medialnego w Kościele Niepokalanego Poczęcia NMP (ul. Rakowicka 18) w godz. 10.50-11.30. Instalacja wozów transmisyjnych do godz. 9.00 (ul. Wita Stwosza, przy przystanku autobusowym “Uniwersytet Ekonomiczny”).

Source: President of Poland in Polish