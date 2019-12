Valsts prezidenta Egila Levita uzruna “Latvijas Gada balva sportā 2019” pasniegšanas ceremonijā

Source: President of Latvia in Latvian

Dāmas un kungi!

Klātesošie, draugi!

Šodien mēs esam sapulcējušies šeit, lai godinātu Latvijas izcilākos un labākos sportistus. Taču pie sporta pieder ne tikai sportisti, pie sporta pieder arī treneri. Pie sporta pieder arī masieri, sporta žurnālisti, arī sporta fotogrāfi un daudzi citi, kuri nodrošina to, lai sportisti varētu gūt savus panākumus. Protams, pie sporta pieder arī sporta organizatori, tādēļ ir tikai taisnīgi, ka mēs šodien esam sapulcējušies šeit visi kopā. Gan paši sportisti, gan visi tie, kas pieder pie sporta. Taču pie sporta pieder vēl plašāks loks. Pie sporta pieder visi sporta entuziasti, līdzjutēji, skatītāji. Faktiski mēs varam teikt, ka visa Latvija pieder pie sporta vienā vai otrā veidā. Vismaz kā entuziasts, vismaz kā skatītājs, vismaz kā atbalstītājs, vismaz kā sportista ģimenes loceklis.

Sportistiem ir īpaša iespēja būt ciešā sasaistē ar valsti, jo ir grūti iedomāties otru tādu situāciju, kad jūsu personīgās uzvaras tiek atzīmētas ar Latvijas karogu, ar Latvijas himnu. Tas, protams, nozīmē to, ka jūs pārstāvat ne tikai sevi, bet arī visu valsti, par ko arī mūsu valsts ir jums pateicīga. Jūs patiešām nesat Latvijas vārdu pasaulē!

Šodien man ir tas gods pasniegt balvu par mūža ieguldījumu sportā. Un šo balvu šogad saņems Imants Ziediņš, Talsu hokeja skolas dibinātājs, jauno hokejistu – daudzu paaudžu hokejistu – audzinātājs. Cilvēks, kurš ir jaunatni pievedis pie sporta, pie sporta karjeras, un līdz ar to mūsu hokejs nav iedomājams bez Imanta Ziediņa. Imants Ziediņš ir cilvēks, kurš, es domāju katrs hokejists to zina, ka laukums ir jāredz kopumā, – pārredz laukumu kopumā. Es varu tikai vēlēties, lai tādu cilvēku, kuri katrs savā jomā pārredzētu laukumu, būtu vairāk.

Nodarbojoties ar jaunatnes audzināšanu, ar to, ka jaunatne tiek iesaistīta sportā, Imants Ziediņš ir pierādījis sevi arī kā ideālistu. Tādu ideālistu, kurš savus ideālus spēj arī realizēt. Tātad – reāls ideālists!

Man ir tiešām gods šodien balvu pasniegt Imantam Ziediņam!

MIL OSI