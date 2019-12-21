Алексей Миллер рассказал о параметрах Протокола по газовому сотрудничеству с Украиной с 1 января 2020 года

Source: Gazprom in Russian

21 декабря 2019, 17:25

Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер:

«В соответствии с Протоколом по газовому сотрудничеству „Газпром“ и „Нафтогаз“ подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий по действующим контрактам, таким образом будет восстановлен баланс интересов сторон.

Соглашение об урегулировании предусматривает отказ от новых претензий, отзыв арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений, выплату по принятому окончательному решению Стокгольмского арбитража.

„Газпром“ и Правительство Украины подпишут мировое соглашение о снятии претензии Антимонопольного комитета Украины.

Европейская Комиссия гарантирует соответствие нормам ЕС регулирования транспортировки газа на Украине.

Украинская сторона гарантирует независимость регулятора, защиту интересов заказчика транзита, предсказуемость и экономическую обоснованность тарифообразования.

С „Оператором ГТС Украины“ „Газпром“ подпишет межоператорское соглашение, а НАК „Нафтогаз Украины“ — транспортное соглашение на бронирование мощностей ГТС Украины. „Нафтогаз“ выступит компанией-организатором транзита, тем самым принимая на себя риски переходного периода.

Компания-организатор забронирует транспортные мощности на 5 лет в объеме 225 млрд куб. м, в том числе 65 млрд куб. м на 2020 год, 40 млрд куб. м на 2021 и последующие годы, при условии установления конкурентного тарифа.

„Газпром“ и „Нафтогаз“ могут рассмотреть возможность поставок газа на Украину с ценообразованием на базе NCG».

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