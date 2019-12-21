Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Байконур#Космодромы#Электро-Л21.12.2019 08:20

«Протон-М» с «Электро-Л» № 3 на стартовом комплексе

На космодроме Байконур продолжаются работы по подготовке к пуску ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-03» и российским метеорологическим спутником «Электро-Л» № 3. Старт запланирован на 24 декабря 2019 года в 15:03 мск.

Утром 21 декабря в соответствии с графиком работ ракета космического назначения была доставлена на стартовый комплекс площадки № 81 космодрома и установлена на пусковую установку. После подвода башни обслуживания и подключения коммуникаций специалисты предприятий российской ракетно-космической отрасли приступят к работам по графику первого стартового дня.

В течение нескольких дней будут проведены автономные проверки космического аппарата «Электро-Л» № 3, ракеты-носителя «Протон-М», разгонного блока «ДМ-03», а также заключительные операции системы управления ракеты. 23 декабря состоится заседание технического руководства по результатам испытаний систем ракеты космического назначения, а утром 24 декабря — заседание государственных комиссий для принятия решения на заправку и последующий пуск.

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Разработка и изготовление космических аппаратов «Электро-Л» ведутся в соответствии с Федеральной космической программой России. Космические аппараты входят в состав геостационарной гидрометеорологической космической системы «Электро» и предназначены для обеспечения подразделений Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также других ведомств оперативной гидрометеорологической информацией.

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