Россияне увеличили отрыв в общекомандном зачёте на XIX Сурдлимпийских зимних играх

Source: Russia Ministry of Sport

20 декабря на XIX Сурдлимпийских зимних играх, проходящих в долине Вальтеллина-Валькьявена (Италия), разыграно четыре комплекта наград. Российские спортсмены завоевали три серебряные медали.

Ольга Герасимова, Любовь Киреева, Наталья Кудрявцева, Юлия Туркеева, Ольга Лагутина и Валерия Панина взяли «серебро» в женских командных соревнованиях по шахматам.

Серебряными призёрами стали также мужская и женская сборные России по кёрлингу. Мужскую команду представили Андрей Анищенко, Олег Дарчиев, Владимир Ульянов, Александр Пятков и Олег Хорошков, а женскую – Анастасия Козырина, Светлана Орлова, Светлана Цедик, Елена Шагиева и Ольга Ярославцева.

По итогам восьми медальных дней XIX Сурдлимпийских зимних игр в активе российских спортсменов 18 золотых, 18 серебряных и 13 бронзовых наград. Сборная России занимает первое место в общекомандном зачёте. Второе – итальянцы (5-0-2), третье – украинцы (3-4-3).

Сегодня, 21 декабря, в заключительный соревновательный день XIX Сурдлимпийских зимних игр определятся победители и призёры хоккейного турнира. Всего на соревнованиях разыгрывались 36 комплектов медалей в шести видах спорта: лыжных гонках, горнолыжном спорте, кёрлинге, сноуборде, хоккее и шахматах.

В Зимней Сурдлимпиаде-2019 приняли участие более 500 спортсменов с ограничением слуха из 33 стран.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет российских спортсменов – чемпионов и призёров XIX Сурдлимпийских зимних игр 2019 года и желает новых успехов и благополучия!

Фото: www.2019deaflympics.com

Пресс-служба Минспорта России

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