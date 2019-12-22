Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное22.12.2019 12:50

Конкурс инженерных команд «Кванториада-2019»

В Центральном выставочном зале Манеж (г. Москва) с 18 по 21 декабря 2019 года проходил финал Международного конкурса инженерных команд «Кванториада-2019». Он представляет собой командное соревнование учащихся, интересующихся инженерным направлением, научно-исследовательским поиском и изобретательством в проектном формате.

В этом году на стадии заочного отборочного этапа заявки на участие подали более 60 000 детей из всех регионов Российской Федерации и 15 зарубежных стран. В очный финальный этап вышли более 400 школьников (в том числе из Испании, Румынии, Эстонии, Армении и Казахстана), которые соревновались по 10 направлениям. В заключительном этапе команды-участники, успешно разработавшие свои проекты, должны были усовершенствовать их в соответствии с новыми условиями и провести финальные испытания.

Госкорпорация «Роскосмос» выступила официальным партнером конкурса и поддержала профильное направление по созданию трансформируемого модуля космической станции. В соревнованиях по этому направлению приняли участие 9 команд, включающих в себя 47 школьников из 7 регионов России.

В завершении испытаний команды должны были представить свой проект, провести герметичную стыковку модулей станции, организовать работу его устройств и передачи информации в условиях нахождения в барокамере и на вибростенде. По итогу три команды преодолели финальные испытания и стали победителями «Кванториады 2019» — команда «Пульсар» (г. Королев), команда MoonElectri (г. Калининград) и команда «Восток-27» (г. Комсомольск-на-Амуре).

«Команды по нашему треку устроили прекрасную инженерную битву, соревнования по уровню сложности были организованы на очень высоком уровне. Каждый участник проявил волю, упорность и настойчивость в решении инженерных задач.Вы работали над очень перспективным направлением — разработкой трансформируемого модуля космической станции. Сейчас такие разработки практикуют многие передовые технологические компании, которые работают в космосе. Задача была не простой, но вы с ней справились», — сказал директор Департамента развития персонала и сопровождения проектов Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин в рамках церемонии награждения победителей конкурса.

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