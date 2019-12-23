В. Матвиенко подвела итоги работы Совета Федерации в 2019 году

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ выступила на закрытии осенней сессии.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга подвела итоги работы Совета Федерации в период осенней сессии и в уходящем году в целом.

«Завершается осенняя сессия, а вместе с ней и 2019 год. Он, прежде всего, запомнится работой по выполнению масштабных задач, поставленных Президентом России в «майском» Указе. Мы выполнили все намеченные планы, главным из которых был план реализации Послания Федеральному Собранию».

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Валентина Матвиенко проинформировала, что членами Совета Федерации, в том числе совместно с депутатами, в Государственную Думу внесено 140 законопроектов. 71 из них, ранее внесенных, стали законами. Конкретные аспекты реализации национальных проектов обсуждались в формате «правительственных часов», «открытых диалогов» с министрами, в ходе парламентских слушаний. Продуктивно работали экспертно-консультативные органы верхней палаты.

Членами Совета Федерации, в том числе совместно с депутатами, в Государственную Думу внесено 140 законопроектов. 71 из них, ранее внесенных, стали законами

По словам главы СФ, большое внимание традиционно было сфокусировано на подготовке федерального бюджета, который получился по‑настоящему социальным, нацеленным на повышение уровня благосостояния людей. Серьезно увеличены расходы на образование, здравоохранение, по другим социальным статьям.

Председатель СФ обратила внимание, что при разработке бюджета Правительством были учтены ключевые предложения верхней палаты, касающиеся субъектов Федерации. «Очень важно, что нам удалось добиться смягчения кредитной политики для регионов, максимальной прозрачности и раннего распределения межбюджетных трансфертов, субсидий и субвенций. Это значит, что субъекты Федерации уже в декабре смогут заключать соглашения и с января начинать конкурсные процедуры».

Валентина Матвиенко отметила, что большая работа проделана по сопровождению национальных проектов «Демография», «Здравоохранение» и «Образование». Вопросы кадрового обеспечения системы здравоохранения в этом году дважды рассматривались на заседаниях Совета по региональному здравоохранению при СФ. Приняты значимые рекомендации по вопросам целевого обучения. Теперь надо держать под особым контролем их последовательную реализацию, считает спикер.

Серьёзное внимание Совет Федерации, подчеркнула Валентина Матвиенко, в уходящем году традиционно уделял вопросам защиты детства. Одобрены изменения в Федеральный закон о ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей, предусматривающие изменение критерия нуждаемости при установлении ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка. Также была снижена налоговая нагрузка для многодетных семей, что, безусловно, положительно скажется на их общем благосостоянии. Приняты законодательные изменения, направленные на обеспечение безопасности детского отдыха. Удалось продвинуть решение вопросов о создании Всероссийской детской здравницы в Евпатории, о дополнительном финансировании детских театров.

Была снижена налоговая нагрузка для многодетных семей, что положительно скажется на их общем благосостоянии

Председатель СФ напомнила, что недавно прошло очередное заседание Совета при Президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Были рассмотрены вопросы осуществления мероприятий Десятилетия детства в рамках приоритетных национальных проектов. «В следующем году завершается первый этап реализации Десятилетия детства. Впереди разработка плана до 2023 года. Призываю вас, коллеги, подключиться к этой работе, чтобы получился конструктивный и содержательный документ».

Важным направлением работы Валентина Матвиенко назвала продвижение «женской» повестки. Советом Евразийского женского форума сформированы новые проекты, программы, направленные на расширение участия женщин во всех сферах жизни общества.

По словам спикера СФ, в уходящем году палатой был инициирован запуск работы по совершенствованию лесного законодательства. В рамках рабочей группы готовятся системные предложения. Важно продолжать работу по этой теме. Например, представляется актуальным усиление общественного контроля за нарушениями лесного законодательства. Современные технологии позволяют делать это и в режиме реального времени.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что Совет Федерации называют палатой регионов не ради «красного словца». Например, в уходящем году удалось решить острый для субъектов Федерации вопрос об ограничении переноса прошлых убытков по налогу на прибыль. Также по инициативе верхней палаты со следующего года на федеральный уровень будут переданы закупки лекарств для ещё двух орфанных заболеваний.

Глава СФ сказала, что зримые результаты даёт проведение Дней субъектов Федерации. По их итогам в регионах удаётся оперативно решать многие наболевшие проблемы. В октябре этого года на канале Совета Федерации «Вместе-РФ» вышла в эфир программа «Точки роста». «Это новый, очень полезный проект, рассказывающий о достижениях и перспективах регионов. Надо развивать такой опыт».

Среди ярких мероприятий уходящего года Валентина Матвиенко назвала Пятый Международный гуманитарный Ливадийский форум, Шестой Форум регионов России и Беларуси, Третий Форум социальных инноваций регионов.

Значительным событием в сфере парламентской дипломатии Председатель СФ считает прошедшую в Белграде 141-ю Ассамблею Межпарламентского союза, приуроченную к 130-летию МПС. «В её рамках мы провели ряд важных для нашей страны и всего мирового парламентского сообщества инициатив. В частности, принято решение о создании Рабочей группы против политических санкций. Стартовала работа по проекту Декларации МПС о парламентской дипломатии. Этот глобальный документ вобрал в себя все базовые принципы международного права, включая отказ от вмешательства во внутренние дела и недопустимость применения санкций».

Также глава СФ сообщила о начале подготовки к Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу, которая состоится в России в 2022 г.

По словам Валентины Матвиенко, несомненным приоритетом остаётся взаимодействие со странами СНГ. «Мы приняли участие в юбилейном 50-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Состоялся Десятый Российско-Азербайджанский межрегиональный форум».

Председатель СФ отметила, что активная работа велась российской делегацией на площадке Парламентской ассамблеи Совета Европы, и заверила, что работа по защите интересов Российской Федерации в ПАСЕ буде продолжена, несмотря ни на какие нападки и провокации.

Событием беспрецедентного масштаба глава СФ считает проведение в стране саммита «Россия – Африка». «Это значимый шаг в укреплении связей со стратегически важным для нас континентом. Прошу учесть необходимость усиления контактов с африканскими странами в рамках межпарламентского сотрудничества».

Валентина Матвиенко отметила, что следующий год объявлен Годом памяти и славы. Намечен целый ряд знаковых мероприятий, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Одно из первых таких событий пройдет в верхней палате. Это Восьмые Рождественские парламентские встречи на тему «Великая Победа: наследие и наследники».

«Годы идут, и, к сожалению, ветеранов становится всё меньше и меньше. Наш святой долг – окружить их персональной заботой. Я прошу каждого члена палаты в своих регионах внимательно и неформально отслеживать, в чём конкретно нуждается каждый ветеран и принимать все необходимые меры», — заявила глава СФ.

Валентина Матвиенко поздравила сенаторов и сотрудников Аппарата Совета Федерации с наступающим Новым годом.

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