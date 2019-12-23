В Санкт – Петербурге вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями бывшими сотрудниками «Ленэнерго»

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес приговор по уголовному делу в отношении 3 злоумышленников, двое из которых занимали руководящие должности ПАО «Ленэнерго». В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

Установлено, что между ПАО «Ленэнерго» и ООО «ТрестТриНити» был заключен договор на поставку кабельно-проводниковой продукции.

Несмотря на то, что договорные обязательства не были исполнены, директор и заместитель директора «Дирекция строящихся объектов» ПАО «Ленэнерго» подписали фиктивные документы на оплату фактически не поставленной продукции.

Данные документы были подготовлены и переданы для подписания директором ООО «ТрестТриНити».

В результате указанных действий «Дирекция строящихся объектов» ПАО «Ленэнерго» причинен ущерб на сумму более 820 млн рублей.

В связи со смертью директора «Дирекция строящихся объектов» ПАО «Ленэнерго» уголовное преследование в отношении него прекращено.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности мужчин и в зависимости от роли и степени участия каждого назначил им наказание в виде лишения свободы от 4,5 лет до 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок два года.

Приговор в законную силу не вступил.

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