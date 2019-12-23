В ходе «правительственного часа» с участием главы МИД РФ С. Лаврова состоялось обсуждение вопросов внешней политики России

Source: Russia – Council of the Federation

По слова Министра, в российском внешнеполитическом ведомстве приветствуют сопряжение усилий с законодателями в реализации российского внешнеполитического курса.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров рассказал на заседании Совета Федерации в рамках «правительственного часа» об актуальных проблемах внешней политики Российской Федерации.

«Приветствуем нацеленность парламентариев на последовательное продвижение приоритетов России на международной арене через активное задействование методов парламентской дипломатии», — сказал Сергей Лавров.

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«Никакое давление не заставит нас отойти от ориентированного на отстаивание национальных интересов внешнеполитического курса, от защиты основополагающих принципов международного права, прежде всего, закрепленных в Уставе ООН. При этом сами мы к конфронтации не стремимся и стремиться не собираемся», — подчеркнул Министр.

Он привел примеры многополярной дипломатии в фокусе смещения мировой политики и экономики из Евроатлантики в Евразию.

Министр также осветил вопросы углубления сотрудничества России с африканскими и латиноамериканскими государствами.

Сергей Лавров упомянул о расширении возможности использования потенциала российского гуманитарного влияния. В частности, при содействии МИД РФ реализуются программы, направленные на поддержку неправительственных организаций внешнеполитического профиля, русскоязычной прессы за рубежом и российского иновещания, укрепление позиций русского языка в мире, а также на защиту прав соотечественников, проживающих за рубежом.

«Будущий год пройдет под знаком 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мы делаем максимум для противодействия фальсификации истории, сохранения доброго имени солдат-победителей».

«Будем и далее оказывать необходимую поддержку по совершенствованию внешних контактов и связей регионов. Продолжим предоставлять площадки МИДа и наших загранучреждений для презентации регионов, оказывать содействие их деловым миссиям за границей», — сказал Сергей Лавров.

Глава МИД РФ ответил на вопросы сенаторов. В частности, член Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Крым Ольга Ковитиди КовитидиОльга Федоровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Крым спросила об оценке Министром мнения канцлера ФРГ в отношении будущего НАТО и «Северного потока-2». Член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Орловской области Василий Иконников ИконниковВасилий Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Орловской области поинтересовался возможностью создания российского культурно-гуманитарного центра на территории комплекса Камчия в Болгарии. Член Комитета СФ по международным делам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков ЦековСергей Павловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Крым задал вопрос об отношении представителей международного сообщества к факту воссоединения Крыма с Россией. Заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области Виктор Смирнов СмирновВиктор Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области задал вопрос о финансировании учреждений Россотрудничества.

Вопросы также задали заместитель председателя Комитета СФ по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края Андрей Климов, КлимовАндрей Аркадьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов, БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Калужской области Алексей Александров, АлександровАлексей Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Калужской области член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Ингушетия Белан Хамчиев, ХамчиевБелан Багаудиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Ингушетия член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Тыва Людмила Нарусова, НарусоваЛюдмила Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Тыва член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Северная Осетия – Алания Арсен Фадзаев. ФадзаевАрсен Сулеймановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Северная Осетия – Алания

По итогам «правительственного часа» принято Постановление Совета Федерации, в котором, в частности, отмечается, что в соответствии с направлениями внешней политики Российской Федерации, определяемыми Президентом Российской Федерации, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД России) обеспечивает эффективную реализацию российского внешнеполитического курса.

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