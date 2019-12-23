Г. Карелова: Федеральное финансирование ещё двух орфанных заболеваний снизит нагрузку на бюджеты регионов

Source: Russia – Council of the Federation

С 2020 года планируется ежегодно выделять около двух миллиардов рублей.

Финансирование из федерального бюджета ещё двух орфанных заболеваний обеспечит лекарствами 1 518 больных, в том числе 255 детей, отметила заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области являющаяся соавтором соответствующего федерального закона.

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В 2020–2022 гг. на закупку препаратов планируется ежегодно выделять около 2 миллиардов рублей, что позволит снизить нагрузку на бюджеты субъектов Федерации.

Как напомнила вице-спикер СФ, в течение нескольких лет Совет Федерации совместно с Правительством РФ ведет последовательную работу по переводу орфанных заболеваний на федеральное финансирование. «Министерству здравоохранения РФ удалось решить вопрос закупки препаратов для лечения пяти наиболее затратных заболеваний. Таким образом, с 1 января следующего года их станет уже семь. Это позволит большему количеству пациентов получать бесплатное лечение за счет федерального бюджета. Принимаемые меры направлены на помощь гражданам, имеющим редкие заболевания».

По словам Галины Кареловой, в настоящее время осталось 17 заболеваний, лечение которых отнесено к полномочиям региональных органов государственной власти. «В 2021 году планируется завершить передачу финансирования на федеральный уровень в полном объёме. Централизованная закупка позволит повысить доступность жизненно необходимых препаратов для каждого человека, а особенно ребенка, гарантированно обеспечить терапию».

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