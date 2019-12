Десять самых популярных блогов 2019 года

Source: IMF – News in Russian

(фото: gerenme/iStock by Getty Images)

23 декабря 2019 г.

Кажется, что 2019 год пролетел в мгновение ока. Стремительная череда событий и перемен почти не оставляла времени для размышлений и во многом вызывала больше вопросов, чем давала ответов. Мы освещали некоторые из этих событий на странице блогов МВФ и надеемся, что наш анализ помог нашим читателям найти ответы на поставленные вопросы.

На всем протяжении 2019 года блоги, особенно интересовавшие наших читателей, в основном поднимали вопрос «что дальше?» Цифровые валюты, новые модели торговли и пониженные темпы экономического роста — вот некоторые из тем, вызывавших наибольший интерес.

В завершение 2019 года предлагаем вам список первых десяти блогов года по числу читателей.

Коллектив редакторов страницы блогов МВФ желает вам мира и интересных событий в предстоящем году.

1. Cashing In: How to Make Negative Interest Rates Work

By Ruchir Agarwal and Signe Krogstrup

2. New Data on Global Debt

By Samba Mbaye and Marialuz Moreno Badia

3. The Impact of US-China Trade Tensions

By Eugenio Cerutti, Gita Gopinath, and Adil Mohommad

4. Мировая экономика: синхронизированное замедление, неустойчивые перспективы

Гита Гопинат

5. Замедление подъема мировой экономики в условиях растущих рисков

Гита Гопинат

6. Мировая экономика: непростой момент

Гита Гопинат

7. From Stablecoins to Central Bank Digital Currencies

By Tobias Adrian and Tommaso Mancini-Griffoli

8. Вялый мировой рост требует благоприятных мер экономической политики

Гита Гопинат

9. Digital Currencies: The Rise of Stablecoins

By Tobias Adrian and Tommaso Mancini-Griffoli

10. New Index Tracks Trade Uncertainty Across the Globe

By Hites Ahir, Nicholas Bloom, and Davide Furceri

