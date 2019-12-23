Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Главное#КЦ Восточный#Восточный#Космодромы23.12.2019 14:39

Крупногабаритное оборудование для КРК «Ангара»

Специалисты филиала ФГУП «ЦЭНКИ» — Космический центр «Восточный» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») приняли и выгрузили на специальной площадке хранения на территории Промышленной строительно-эксплуатационной базы космодрома Восточный четвертый, пятый и шестой этажи кабель-заправочной башни. Для транспортировки ее составных частей в Амурскую область было задействовано 7 низкорамных тралов. Первый и третий этажи башни доставили на космодром в октябре, поставка остальных составных частей завершится до конца 2021 года.

Кабель-заправочная башня входит в состав наземной инфраструктуры космического ракетного комплекса «Ангара». Она будет состоять из 17 этажей, а ее высота будет достигать 66 метров, это самое крупногабаритное наземно-технологическое оборудование. Башня предназначена для использования в качестве средств подвода (отвода) к ракете необходимых коммуникаций, ее ветрового удержания и обеспечения доступа обслуживающего персонала.

Наземно-технологическое оборудование для строительства стартового комплекса «Ангары» поступает на Восточный с сентября 2018 года. Ежедневно прибывает и выгружается от 2-х до 15-ти единиц техники. За год на космодром доставлено более ста единиц автомобильного транспорта и 37 железнодорожных вагонов — это почти 600 мест технологического оборудования. Уже сейчас на Восточном находятся составные части 17 систем, а в полном объёме поставлено 5.

Из крупногабаритных частей технологического оборудования филиал принял: 9 емкостей объемом 250 м3 и весом 92 т каждая, 4 емкости объемом 180 м3 и весом 24 т каждая, 30 составных частей кабель-заправочной башни весом от 6 т до 40 т.

Для хранения наземно-технологического оборудования силами филиала были подготовлены 5 мест хранения на территории промышленной строительно-эксплуатационной базы площадью более 70 000 м²: это и открытые площадки для хранения крупногабаритного груза, и склады с соблюдением необходимого температурно-влажностного режима. Для выгрузки оборудования используется специальная техника Космического центра «Восточный».

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