Одобрен закон, направленный на совершенствование федерального государственного ветеринарного надзора

Source: Russia – Council of the Federation

Документ представил член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин.

О Федеральном законе «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» по вопросам совершенствования осуществления федерального государственного ветеринарного надзора.

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Федеральным законом из КоАП РФ исключаются положения, касающиеся осуществления регионального ветеринарного надзора. КоАП РФ приводится в соответствие с принятым Государственной Думой федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования осуществления федерального государственного ветеринарного надзора», согласно которому полномочие по осуществлению государственного ветеринарного надзора в полном объеме будет осуществлять федеральный орган исполнительной власти в области ветеринарного надзора (Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, ее территориальные органы).

Кроме того, вносятся изменения в Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», предусматривающие перенос срока вступления в силу указанного федерального закона с 1 января 2020 года на 1 июля 2020 г.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 г., за исключением отдельного положения, для которого установлен иной срок вступления в силу.

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