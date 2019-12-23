Одобрен Федеральный закон о виноградарстве и виноделии в Российской Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

Документ представил член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию В. Гаевский.

На 471-м заседании Совет Федерации одобрил Федеральный закон «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации».

На рассмотрение коллег документ представил член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Валерий Гаевский. ГаевскийВалерий Вениаминовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ставропольского края

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Федеральный закон вводит единое комплексное правовое регулирование в сфере производства и оборота продукции виноградарства и виноделия.

Федеральный закон направлен на установление правовых, организационных, технологических и экономических основ в области виноградарства и виноделия, определение форм, условий и порядка осуществления государственной поддержки в данной области, установление полномочий, в том числе контрольных, органов государственной власти и местного самоуправления, а также правового положения лиц, осуществляющих деятельность в области виноградарства и виноделия.

Предусматривается корректировка терминологии, используемой в виноделии для классификации продукции виноделия, с учетом состава такой продукции, способов ее производства и защиты интересов потребителей. Также законодательно закрепляются технологические правила производства винодельческой продукции, обязательные требования к этикетке винодельческой продукции.

Устанавливаются требования к учету и хозяйственному использованию виноградопригодных земель, ведению федерального реестра виноградных насаждений, осуществлению инвентаризации и паспортизации виноградных насаждений, предусматривается создание Центральной дегустационной комиссии и специализированных дегустационных комиссий виноградовинодельческих зон, призванных осуществлять проведение органолептической оценки продукции виноградарства и винодельческой продукции, произведенной на территории соответствующей виноградовинодельческой зоны виноградарскими хозяйствами и винодельческими хозяйствами, включая органолептическую оценку вина с защищенным географическим указанием и вина с защищенным наименованием места происхождения.

Определяется порядок создания и деятельности саморегулируемых организаций виноградарей и виноделов.

Кроме того, законодательно вводится понятие российской национальной системы защиты вина по географическому указанию и наименованию места происхождения.

Также урегулированы вопросы осуществления государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства в области виноградарства и виноделия. В целях противодействия незаконному производству и обороту винодельческой продукции вводятся специальные нормы, определяющие, какая винодельческая продукция признается фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной.

Реализация положений Федерального закона будет способствовать развитию виноградарства и виноделия в Российской Федерации.

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