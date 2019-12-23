ООО «Газпром трансгаз Уфа» вновь признано лучшей организацией высокой социальной эффективности

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

23 декабря 2019, 17:00

23 декабря состоялась церемония награждения победителей регионального этапа федерального конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в 2019 году.

Гран-при вновь завоевало ООО «Газпром трансгаз Уфа», в очередной раз подтвердив статус социально ответственного работодателя. Предприятие стало победителем сразу в четырех номинациях: «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы», «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы», «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы» и «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности».

Напомним, в 2018 году газотранспортное предприятие было также удостоено гран-при на региональном этапе конкурса и ранее дважды становилось обладателем гран-при на федеральном уровне среди полутора тысяч предприятий.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Уфа» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Осуществляет транспортировку газа по территории Республики Башкортостан.

Предприятие эксплуатирует порядка 5 тыс. км магистральных газопроводов.

В составе компании 16 филиалов, в том числе 9 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, 12 компрессорных цехов, 82 газоперекачивающих агрегата, 146 газораспределительных станций.

В компании действует система экологического менеджмента ISO 14001:2015. Коллектив предприятия насчитывает около 5 тыс. человек. Головной офис расположен в Уфе.

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