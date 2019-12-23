Открыто железнодорожное движение по Крымскому мосту

Source: President of Russia – Kremlin

Перед церемонией открытия глава государства проехал в кабине машиниста по мосту и осмотрел весь участок железной дороги, а также пообщался со строителями-мостовиками.

Кроме того, Владимир Путин ознакомился с информацией о развитии транспортной инфраструктуры Юга России, в частности Крымской железной дороги.

Крымский мост – самый длинный в России и Европе, его протяжённость составляет 19 километров. Мост начинается на Таманском полуострове, проходит по пятикилометровой дамбе и острову Тузла, пересекает Керченский пролив и выходит на крымский берег, обеспечивая бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России.

Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной веток. Автомобильная часть моста введена в эксплуатацию в мае 2018 года, грузовые автоперевозки начались осенью того же года; движение грузовых поездов планируется открыть летом 2020 года.

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Выступление на церемонии открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту

В.Путин: Добрый день, дорогие друзья!

У нас сегодня с вами приятное и очень важное событие. Оно важно для Крыма, Севастополя, всего Юга России, да и для всей нашей страны, потому что, безусловно, такие объекты инфраструктурного характера, как такой грандиозный мост, который вы построили, будут влиять на всю экономику.

Но хочу вам сказать, что мы не запускаем его с начала, а мы восстанавливаем это движение, потому что впервые это движение между Петербургом, а первый поезд будет Петербург – Севастополь, было организовано 145 лет назад.

И за всю историю Российского государства на протяжении последних лет прерывалось только три раза: во время Октябрьской революции 1917 года, затем во время Великой Отечественной войны и в 2014 году. Вы восстановили это. Восстановили, правда, по другому, но надёжному, крепкому маршруту. Я вас с этим поздравляю. Это большое событие.

И знаете, что ещё важно: важно не только то, что после открытия автомобильного моста уже миллионы автомобилей проехало, и не то, что миллионы пассажиров будут перевезены уже в следующем году. А это тоже, конечно, большое событие. Планируется около четырнадцати миллионов пассажиров и около тринадцати миллионов тонн груза перевезти в следующем году.

Важнее даже другое обстоятельство. Важнее то, что вы своей работой, своим талантом, настойчивостью и целеустремлённостью показали, что Россия в состоянии делать такие, мирового уровня, инфраструктурные проекты. Ведь это самый большой мост не только в России, но по протяжённости самый большой мост в Европе.

И вы показали, что мы можем на основе своей собственной технологической базы осуществлять такие масштабные проекты. Это вселяет, без всякого преувеличения, практически в каждого из нас уверенность в том, что мы и другие подобного рода проекты можем и обязательно будем делать в будущем.

Спасибо вам большое за вашу настойчивость, за ваш талант – всем: и строителям, и инженерам, и учёным, и археологам, и тем, кто занимался природоохранной деятельностью. Это большой, огромный, мощный коллектив людей, которые приехали со всей страны, от Дальнего Востока до европейской части.

Поздравляю вас с этим событием! Всего вам доброго! Новых успехов! И с Новым годом!

Трансляция отправления скорого пассажирского поезда «Таврия» из Санкт-Петербурга в Севастополь.

В добрый час!

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