Принято Обращение СФ к Правительству о приостановлении торговли сосательной и жевательной никотинсодержащей бестабачной продукцией

Source: Russia – Council of the Federation

По этому вопросу на заседании СФ выступил В. Рязанский.

На заседании СФ рассмотрен вопрос об Обращении Совета Федерации к Правительству РФ по вопросу о приостановлении оптовой и розничной торговли сосательной и жевательной никотинсодержащей бестабачной продукцией (никпэками). С докладом по этому вопросу выступил председатель Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский. РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области

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Сенатор сообщил, что в последнее время в продаже появились никотинсодержащие смеси, изготовленные в виде конфет, жевательных пастилок, мармелада и т. п. В этой продукции во много раз превышена предельно допустимая концентрация никотина. Она стремительно распространяется среди подростков и школьников, сказал парламентарий.

«Ряд регионов уже приняли свои собственные решения, регулирующие продажу и распространение такого рода изделий. Мы внесли в Государственную Думу законопроект, который позволит решить эту проблему, но это будет уже в весеннюю сессию», — отметил Валерий Рязанский.

«В связи с этим Комитет СФ по социальной политике предлагает принять Обращение Совета Федерации к Правительству РФ, в котором мы просим приостановить временно, до момента государственного регулирования, оптово-розничную торговлю никотинсодержащими веществами», — указал сенатор.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга подчеркнула, что эта продукция наносит очевидный вред здоровью детей и должна быть запрещена для продажи. «Нужно опубликовать названия компаний, которые ее производят и распространяют, чтобы люди знали, кто зарабатывает огромные деньги на здоровье детей», — считает глава СФ.

Валентина Матвиенко выразила мнение, что у Роспотребнадзора уже сейчас есть правовые основания для того, чтобы принять решение по данной проблеме. Со стороны органов, отвечающих за это, должны быть предприняты более смелые шаги. «Думаю, Роспотребнадзор нас услышит».

При этом, по мнению Председателя СФ, главы регионов могут издать свои распоряжения по изъятию и запрещению продажи такой продукции детям. «Надеемся, что Правительство Российской Федерации оперативно отреагирует на наше Обращение и примет постановление о запрете до принятия соответствующего закона», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

По итогам обсуждения вопроса сенаторы единогласно проголосовали за принятие Постановления СФ об Обращении к Правительству РФ по вопросу о приостановлении оптовой и розничной торговли сосательной и жевательной никотинсодержащей бестабачной продукцией (никпэками).

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