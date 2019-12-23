Продлевается срок применения в Крыму и Севастополе законодательства РФ о газоснабжении с учетом их особенностей

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы одобрили изменения в закон о принятии в РФ этих субъектов Федерации.

Совет Федерации одобрил Федеральный конституционный закон «О внесении изменения в статью 121 Федерального конституционного закона «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя». Уточняются сроки в сфере газоснабжения.

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Как сообщил первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев, ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай продлевается до 1 июля 2021 года срок применения на этих территориях законодательства РФ в сфере газоснабжения, включая законодательство о государственном регулировании цен и тарифов в указанной сфере, с учётом установленных Правительством РФ особенностей.

Федеральный конституционный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

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