Сенаторы обсудили оформление прав собственности на жилые помещения и давление на журналистов эстонского бюро агентства «Спутник»

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе 471-го заседания СФ сенаторы высказались по актуальным социально-экономическим, политическим и иным вопросам.

Председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края обратил внимание коллег на организованную в Совете Федерации выставку «Алюминий как основа инновационного развития регионов». «Представленные многие интересные инновации, посвященные тому, как можно строить мосты, разворачивать мобильные площадки для вертолетов». Сенатор отметил значение данной отрасли для субъектов РФ.

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Член Комитета СФ по экономической политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области Владимир Кравченко КравченкоВладимир Казимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области поднял тему отсутствия правовых возможностей на оформление прав собственности на жилые помещения добросовестными приобретателями. Комитету СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера дано поручено создать рабочую группу с целью внесения изменений в законодательство, либо совершенствования правоприменительной практики.

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пермского края Алексей Пушков ПушковАлексей Константиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пермского края привлек внимание к очередному акту информационной войны против России, а именно, к вопросу о давлении на журналистов эстонского бюро агентства «Спутник». Сенатор назвал эту ситуацию правовым произволом и призвал коллег поднять вопрос на ближайшей сессии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

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