Созданы дополнительные гарантии безопасности в сфере организации отдыха и оздоровления детей

Source: Russia – Council of the Federation

Одобрены изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

Одобрены изменения в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в части создания дополнительных гарантий безопасности в сфере организации отдыха и оздоровления детей.

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В Совете Федерации состоялось 471-е заседание

23 декабря 2019 года, 14:57

Субъектами права законодательной инициативы стали заместитель Председателя СФ Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области член Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области и ряд депутатов Государственной Думы.

Докладчиком по вопросу выступила член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Ольга Хохлова. ХохловаОльга Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области

По ее словам, закон направлен на совершенствование законодательного обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в части закрепления регламентации создания и деятельности межведомственных комиссий по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в субъектах Российской Федерации.

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