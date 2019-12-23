Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении участников банды, совершивших террористические акты в Ставропольском крае

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух жителей Ставропольского края. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 УК РФ (участие в банде), п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший причинение значительного имущественного ущерба и наступление тяжких последствий), ч. 3 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление взрывного устройства).

В суде установлено, что злоумышленники в составе созданной устойчивой вооруженной группы (банды) в августе 2010 года в г. Пятигорске совершили убийство местного жителя, завладели его автомашиной, после чего оснастили ее самодельным взрывным устройством и установили около одного из кафе города. В результате произошедшего взрыва пострадало 46 человек, имуществу граждан и организаций причинен значительный материальный ущерб.

Кроме того, в сентябре того же года члены банды с участием одного из подсудимых установили в салоне автомобиля самодельное взрывное устройство, после чего с целью подрыва припарковали его возле кафе в г. Ставрополе. Однако их преступный умысел был пресечен сорудниками правоохранителных органов.

С учетом позиции государственного обвинителя – представителя управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе, суд приговорил виновных к 15 и 17 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также к ограничению свободы каждого на 1 год и 3 месяца.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее, в результате скоординированной работы правоохранительных органов Северо-Кавказского федерального округа были установлены, привлечены к уголовной ответственности за совершение указанных преступлений и осуждены в 2013 – 2019 годах еще 5 членов банды.

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