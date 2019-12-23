Улучшается финансовое обеспечение лечения редких (орфанных) заболеваний

Source: Russia – Council of the Federation

Внесены изменения в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

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Согласно документу, в целях совершенствования финансирования обеспечения граждан лекарственными препаратами для лечения жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, перечень таких заболеваний, для лечения которых лекарственные препараты закупаются за счёт средств федерального бюджета, дополняется апластической анемией неуточнённой, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра).Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 г.

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