Улучшен порядок формирования и ведения информационных систем доступности дошкольного образования

Source: Russia – Council of the Federation

Докладчиком по вопросу выступила председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Л. Гумерова.

Одобрены изменений в статьи 67 и 98 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части формирования и ведения информационных систем доступности дошкольного образования».

Докладчиком по вопросу выступила председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан

По ее словам, Федеральный закон подготовлен во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации, по обеспечению внесения изменений в законодательство в части ведения электронной очереди в дошкольных образовательных организациях.

«Данные изменения позволят обеспечить единообразие механизмов учета детей, нуждающихся в получении мест в дошкольных образовательных организациях, приведут к повышению уровня информированности родителей о результатах рассмотрения заявлений и последовательности выделения мест детям, основаниях изменения данной последовательности для каждого ребенка», — сказала сенатор.

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