Установлена возможность курения табака в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов

Source: Russia – Council of the Federation

Одобрены изменения в статью ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Одобрены изменения в статью 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» в части установления возможности курения табака в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов.

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Докладчиком по вопросу выступил член Комитета СФ по социальной политике Сергей Горняков. ГорняковСергей Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области

По его словам, с целью защиты граждан от воздействия табачного дыма устанавливается возможность создания в зонах аэропортов, предназначенных для нахождения зарегистрированных на рейс пассажиров после проведения предполетного досмотра, и зонах, предназначенных для пассажиров, следующих транзитом, специально выделенных изолированных помещений для курения табака.

«Помещения должны быть оборудованы системами вентиляции и организованы таким образом, чтобы была исключена возможность наблюдения за курением табака из других помещений», — сказал Сергей Горняков.

Сенатор уточнил, что основанием для создания таких мест будет являться решение собственника имущества или иного лица, уполномоченного на то собственником имущества.

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