А. Кутепов: В судостроении важно использовать высокие технологии, способные выдержать конкуренцию

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел совещание на тему «О перспективах развития российского судостроения».

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга провел совещание на тему «О перспективах развития российского судостроения».

В мероприятии участвовали члены СФ Иван Абрамов, АбрамовИван Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Амурской области Екатерина Алтабаева, АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя Константин Долгов, ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области Владимир Лакунин, ЛакунинВладимир Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области Сергей Митин, МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области Виктор Новожилов, НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области Ирек Ялалов, ЯлаловИрек Ишмухаметовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Башкортостан представители Министерства промышленности и торговли, Министерства транспорта, Министерства экономического развития, Федерального агентства по рыболовству, Федеральной антимонопольной службы, Счетной палаты, региональных органов государственной власти, научных, коммерческих и общественных организаций, эксперты.

Совещание Комитета СФ по экономической политике на тему «О перспективах развития российского судостроения»

1 из 29

Совещание Комитета СФ по экономической политике на тему «О перспективах развития российского судостроения»

2 из 29

Екатерина Алтабаева и Сергей Митин

3 из 29

Совещание Комитета СФ по экономической политике на тему «О перспективах развития российского судостроения»

4 из 29

Иван Абрамов

5 из 29

Совещание Комитета СФ по экономической политике на тему «О перспективах развития российского судостроения»

6 из 29

Совещание Комитета СФ по экономической политике на тему «О перспективах развития российского судостроения»

7 из 29

Совещание Комитета СФ по экономической политике на тему «О перспективах развития российского судостроения»

8 из 29

Совещание Комитета СФ по экономической политике на тему «О перспективах развития российского судостроения»

9 из 29

Совещание Комитета СФ по экономической политике на тему «О перспективах развития российского судостроения»

10 из 29

Совещание Комитета СФ по экономической политике на тему «О перспективах развития российского судостроения»

11 из 29

Совещание Комитета СФ по экономической политике на тему «О перспективах развития российского судостроения»

12 из 29

Совещание Комитета СФ по экономической политике на тему «О перспективах развития российского судостроения»

13 из 29

Совещание Комитета СФ по экономической политике на тему «О перспективах развития российского судостроения»

14 из 29

Совещание Комитета СФ по экономической политике на тему «О перспективах развития российского судостроения»

15 из 29

Совещание Комитета СФ по экономической политике на тему «О перспективах развития российского судостроения»

16 из 29

Совещание Комитета СФ по экономической политике на тему «О перспективах развития российского судостроения»

17 из 29

Совещание Комитета СФ по экономической политике на тему «О перспективах развития российского судостроения»

18 из 29

Ирек Ялалов и Константин Долгов

19 из 29

Совещание Комитета СФ по экономической политике на тему «О перспективах развития российского судостроения»

20 из 29

Совещание Комитета СФ по экономической политике на тему «О перспективах развития российского судостроения»

21 из 29

Совещание Комитета СФ по экономической политике на тему «О перспективах развития российского судостроения»

22 из 29

Совещание Комитета СФ по экономической политике на тему «О перспективах развития российского судостроения»

23 из 29

Ирек Ялалов

24 из 29

Совещание Комитета СФ по экономической политике на тему «О перспективах развития российского судостроения»

25 из 29

Совещание Комитета СФ по экономической политике на тему «О перспективах развития российского судостроения»

26 из 29

Совещание Комитета СФ по экономической политике на тему «О перспективах развития российского судостроения»

27 из 29

Совещание Комитета СФ по экономической политике на тему «О перспективах развития российского судостроения»

28 из 29

Совещание Комитета СФ по экономической политике на тему «О перспективах развития российского судостроения»

29 из 29

Говоря о перспективах развития российского судостроения, Андрей Кутепов отметил важность использования высоких технологий, способных выдержать конкуренцию.

«В этом году была принята Стратегия развития судостроения на период до 2035 года. Законодательное обеспечение ее реализации требует от нас, законодателей, учесть позицию отраслевого сообщества, его видение практического воплощения этой стратегии».

Значительное количество заказов до сих пор размещается на иностранных верфях, а наши верфи загружены в лучшем случае наполовину

По словам сенатора, в настоящее время государственную поддержку за счёт субсидий и грантов получают, в основном, владельцы судов, транспортные и лизинговые компании. «При этом значительное количество заказов до сих пор размещается на иностранных верфях, а наши верфи загружены в лучшем случае наполовину».

Смотрите также

Это проблема комплексная, указал Андрей Кутепов. «Не хватает специалистов, денег на их подготовку и расширение компетенций, обновление оборудования и современные технологии. Российским компаниям удерживать позиции на этом конкурентном рынке становится ещё сложнее».

Парламентарий подчеркнул, что отрасли важно увеличивать количество гражданских судов. «В России всегда были востребованы суда «река-море» и просто речные суда, с их помощью перевозилось достаточно большое количество грузов. Сейчас мы с Министерством транспорта работаем над рядом проектов».

Президент АО «Объединенная судостроительная компания» Алексей Рахманов затронул тему законодательного обеспечения развития судостроения. «Это законы в отношении работы под российским флагом и преимущественном использовании судов, построенных на российских верфях. Вопрос ценообразованя в гражданском судостроении».

Вице-президент АО «Объединенная судостроительная корпорация» по техническому развитию Василий Бойцов рассказал о географии судостроительных предприятий, финансовых показателях, планах на будущее, взаимодействии между проектно-конструкторскими бюро и производственными мощностями, внедрении цифровых методов. «Мы берем курс на полную цифровизацию нашей корпорации для сокращения издержек и повышения эффективности».

Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук подчеркнул, что государство применяет меры стимулирования рыболовецкого флота. «Предусмотрен механизм инвестиционных квот взамен на инвестиционные обязательства. Уже заключены 43 договора на строительство рыбопромыслового флота, это 166 миллиардов рублей инвестиций. По этой программе на Севере будет обновлено около 70 процентов мощностей флота, на Дальнем Востоке – около 30 процентов. Все инвестиционные проекты осуществляются на территории РФ».

Участники совещания обсудили современное состояние и перспективы развития отечественного судостроения, проблемы обеспечения российских верфей заказами на строительство судов и морской техники. Также рассмотрены вопросы бюджетного финансирования и расширения финансовых инструментов при строительстве судов, субсидирования пассажирских перевозок, меры по модернизации производственных мощностей.

MIL OSI