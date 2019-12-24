Source: Russia – Council of the Federation

В. Матвиенко подвела итоги работы сенаторов и обозначила задачи на 2020 год.

В ходе осенней сессии план по разработке и принятию законов выполнен в полном объеме. Об этом рассказала журналистам Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга на итоговой пресс-конференции.

«Совет Федерации оперативно реагировал на запросы общества, запросы субъектов РФ», — подчеркнула она, отметив, что многие из важных законов, принятых парламентариями, были инициированы самими сенаторами.

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В первую очередь Валентина Матвиенко отметила социально значимые нормативные акты. «Целый пакет законов направлен на поддержку детей: повышены детские пособия, продлена их выплата — вместо полутора до трех лет, приняты меры поддержки многодетных семей в сфере ипотеки в виде дополнительных компенсационных выплат со стороны государства».

Председатель Совета Федерации также обратила внимание на закон о паллиативной помощи. «Создана правовая база, чтобы во всех субъектах Федерации тяжелобольным людям оказывалась необходимая лечебная помощь и поддержка».

Среди важных документов Валентина Матвиенко назвала закон о социальном предпринимательстве, который активно продвигали сенаторы. «Он позволяет решать вопросы социализации, вовлечения в трудовую жизнь инвалидов, людей с ограниченными возможностями, пенсионеров».

Встреча Председателя СФ В. Матвиенко с парламентскими корреспондентами

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Встреча Председателя СФ В. Матвиенко с парламентскими корреспондентами

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Встреча Председателя СФ В. Матвиенко с парламентскими корреспондентами

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Встреча Председателя СФ В. Матвиенко с парламентскими корреспондентами

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Встреча Председателя СФ В. Матвиенко с парламентскими корреспондентами

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Встреча Председателя СФ В. Матвиенко с парламентскими корреспондентами

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Встреча Председателя СФ В. Матвиенко с парламентскими корреспондентами

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Встреча Председателя СФ В. Матвиенко с парламентскими корреспондентами

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Встреча Председателя СФ В. Матвиенко с парламентскими корреспондентами

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Спикер Совета Федерации коснулась деятельности созданной при верхней палате рабочей группы по совершенствованию лесного законодательства. По ее словам, здесь уже можно говорить о хороших результатах: выработаны предложения по совершенствованию законодательства и реализации практических мер.

Одной из значимых тем для парламентариев стали беспрецедентные по масштабу национальные проекты, стартовавшие в 2019 году. «Сенаторами много сделано в плане сопровождения таких нацпроектов как образование, здравоохранение, демография, выявлялись узкие места, мы были в постоянном диалоге с Правительством», — заявила Председатель Совета Федерации.

Сенаторами много сделано в плане сопровождения таких нацпроектов как образование, здравоохранение, демография

«Надо признать, что с нацпроектами слегка задержались на старте, но процесс уже уверенно пошел, есть понимание, что и как дальше делать», — отметила она, подчеркнув, что сенаторы видят объективные трудности, касающиеся, в частности, уровня софинансирования нацпроектов в регионах, проблем, связанных с межведомственным согласованием. «Мы остро ставим эти вопросы, и, надеюсь, в следующем году они будут решены».

Сенаторы продолжат тщательный мониторинг выполнения национальных проектов по всем субъектам РФ.

По словам Валентины Матвиенко, весенняя сессия будет достаточно насыщенной. «Основные акценты будут поставлены в Послании Президента Федеральному Собранию», — подчеркнула она. Среди задач на 2020 год Председатель Совета Федерации назвала принятие закона о детском питании, о многодетных семьях, о профилактике семейно-бытового насилия. Предстоит также серьезная совместная работа с Правительством РФ по внесению изменений в КоАП.

Спикер верхней палаты отметила, что с 2020 года Форум социальных инноваций регионов станет ежегодным. «Это мощная представительная площадка с участием всех субъектов РФ. Такие форумы меняют социальную сферу, подталкивают необходимые изменения».

C 2020 года Форум социальных инноваций регионов станет ежегодным

Отвечая на вопрос журналистов о необходимости снижения налогового бремени, Председатель Совета Федерации поддержала идею отмены НДФЛ для граждан с небольшим достатком, назвав это предложение правильным и своевременным. Речь, в частности, может идти о тех, чей доход не превышает минимальный размер оплаты труда. «Могут быть и другие критерии. Необходимо все тщательно просчитать», — сказала Валентина Матвиенко, отметив, что такое решение предполагает выпадение доходов регионов. «Нужно посмотреть, чем их можно компенсировать».

«Я являюсь сторонницей ослабления налогового бремени для малого и среднего бизнеса», — продолжила она. «Из года в год мы говорим о необходимости увеличения числа малых и средних предприятий, но этого не происходит. Пришло время разобраться в причинах. Должна быть очевидная мотивация в виде снижения налогов».

Валентина Матвиенко предложила также рассмотреть возможность отмены налогов для микропредприятий.

Спикер Совета Федерации назвала успешным инициированный сенаторами эксперимент по внедрению механизма налогообложения самозанятых в нескольких регионах. «260 тысяч самозанятых, как вы знаете, встали на налоговый учет, половина из них – впервые. То есть 50 процентов из этих людей «вышли из тени». На мой взгляд, это очень важно. Не только экономически, но и с моральной точки зрения. Теперь каждый самозанятый чувствует себя законопослушным гражданином».

С 1 января к этому эксперименту подключатся еще 19 субъектов Российской Федерации. «Если и в этих регионах эксперимент себя оправдает, то с 1 июля следующего года можно было бы этот закон распространить на всю страну», — полагает Валентина Матвиенко.

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