В Бурятии после вмешательства прокуратуры несовершеннолетние обеспечены бесплатными лекарствами

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Кяхтинского района Республики Бурятия проверила исполнение законодательства об обеспечении лекарственными препаратами в деятельности Кяхтинской центральной районной больницы.

Троим несовершеннолетним с тяжелыми формами заболеваний консилиум врачей по жизненным показаниям назначил лекарственные препараты. По причине отсутствия лекарств в аптечных пунктах врачи не выписывали рецепты на препараты.

Прокурором района главному врачу районной больницы внесено представление, по результатам рассмотрения которого к дисциплинарной ответственности привлечено пять должностных лиц, несовершеннолетние обеспечены лекарственными препаратами до конца текущего года.

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