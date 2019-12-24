В Дагестане ООО «Газпром трансгаз Махачкала» торжественно открыло памятник Герою России Магомеду Нурбагандову

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

23 декабря 2019, 18:00

23 декабря состоялось торжественное открытие памятника Герою России Магомеду Нурбагандову в селе Сергокала Сергокалинского района Республики Дагестан. Бронзовый бюст на мраморном пьедестале и звезда со словами «Работайте, братья» теперь находятся во дворе школы № 2, которая носит имя Героя России. Мероприятие реализовано в рамках благотворительного проекта коллектива ООО «Газпром трансгаз Махачкала», работники компании также благоустроили и озеленили прилегающую территорию вокруг мемориала: высажены хвойные деревья, кустарники и кустовые розы.

«Мы сегодня открываем новую страницу в Книге Памяти Героев России. Эта акция — дань памяти и безграничного уважения коллектива „Газпром трансгаз Махачкала“. В ней — самые искренние пожелания будущим поколениям, это дар во имя мира и спокойствия завтра. Это выражение преклонения всего российского народа перед подвигом, который был совершен в мирное время Магомедом Нурбагандовым», — отметил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Махачкала» Александр Астанин.

Магомед Нурбагандов погиб в июле 2016 года в Дагестане. Его гибель вызвала широкий общественный резонанс. За проявленные героизм и мужество Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина лейтенанту полиции М. Нурбагандову, ставшему настоящим образцом для подражания в верности долгу и присяге, посмертно присвоено звание Героя России.

Мероприятие завершилось минутой молчания и торжественным возложением траурных венков.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Махачкала» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», обеспечивающее транспорт газа потребителям Республики Дагестан, республик и краев Северного Кавказа РФ, а также государств Закавказья. Ежегодный объем транспортируемого предприятием газа — более 11млрд куб. м. В составе компании 12 филиалов, в том числе 5 управлений магистральных газопроводов, Управление аварийно-восстановительных работ, Инженерно-технический центр, Учебно-производственный центр.

На предприятии внедрены системы менеджмента качества ISO 9001:2015, экологического менеджмента ISO 14001:2015 и менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда OHSAS 18001:2007. Коллектив насчитывает около 2 тыс. человек.

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