Г. Карелова: Создание региональных межведомственных комиссий будет способствовать повышению уровня безопасности детского отдыха

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ прокомментировала внесение изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

Создание региональных межведомственных комиссий по вопросам организации отдыха и оздоровления детей будет способствовать повышению уровня безопасности детского отдыха, улучшению качества предоставляемых организациями услуг. Такое мнение высказала заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области комментируя принятые изменения в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

По ее словам, комиссия будет вести мониторинг, анализировать результаты оздоровительной кампании, разрабатывать мероприятия, программы и предложения по повышению эффективности организации детского отдыха, а также проводить информационно-разъяснительную работу, в том числе в форме семинаров.

Вице-спикер СФ обратила внимание, что при получении информации о возможных нарушениях её представители смогут выезжать в детские лагеря.

Одобренный Советом Федерации Федеральный закон будет способствовать предотвращению нарушений законодательства, повышению эффективности межведомственного взаимодействия. «Работа по законодательному обеспечению безопасности детского отдыха остается в Совете Федерации на постоянном контроле», — подчеркнула Галина Карелова, являющаяся соавтором закона.

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