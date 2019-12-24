Завершена сделка по привлечению проектного финансирования для строительства Амурского газоперерабатывающего завода

Source: Gazprom in Russian

Релиз

24 декабря 2019, 15:20

Общий объем заемных средств — 11,4 млрд евро.

Финансирование предоставляют 22 банка из Европы, Азии и России.

Сделка — беспрецедентная в истории «Газпрома» и одна из крупнейших в Европе за последние годы.

ООО «Газпром переработка Благовещенск» и ПАО «Газпром» завершили подписание кредитно-обеспечительной документации в рамках сделки по организации проектного финансирования для строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ).

Общий объем привлекаемого финансирования — 11,4 млрд евро. Средства предоставляют 22 европейских, азиатских и российских банка. Заемщиком выступает «Газпром переработка Благовещенск».

Со стороны европейских и японских кредитных организаций в сделке участвуют 14 банков. Они выделяют до 3,66 млрд евро под страховое покрытие западных экспортно-кредитных агентств сроком на 17 лет. «Газпром переработка Благовещенск» — первая российская компания, которая привлекает проектное финансирование под покрытие агентств на такой длительный срок. Еще 1 млрд евро сроком на 15 лет предоставляется без покрытия.

Со стороны китайских организаций проект финансируют Bank of China, China Construction Bank Corporation и China Development Bank. Среди них крупнейший кредитор — China Development Bank. Эти финансовые институты открывают кредитную линию в объеме 3,4 млрд евро сроком на 15 лет.

Российские организации — Газпромбанк (АО), Сбербанк России, Банк ВТБ, банк «Открытие» и Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» — предоставляют мультивалютные кредитные линии в объеме 1,08 млрд евро и 170 млрд руб. Около трети от общей суммы — под страховое покрытие Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР).

По объему проектного финансирования эта сделка — беспрецедентная в истории «Газпрома» и одно из крупнейших привлечений на долговом рынке Европы за последние несколько лет.

«Амурский ГПЗ станет одним из самых мощных газоперерабатывающих заводов в мире. Его строительство идет полным ходом — на сегодняшний день проект готов уже на 54%.

Завершение сделки по привлечению проектного финансирования — значимое событие для реализации проекта. Теперь его поддерживают наши давние надежные партнеры из Европы, Азии и России. И что особенно важно — мы впервые в своей истории привлекли проектное финансирование от китайских банков.

Уверен, сделка станет фундаментом для укрепления и развития взаимовыгодного сотрудничества на ключевых для „Газпрома“ финансовых рынках на долгосрочную перспективу», — сказал Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Справка

Строительство Амурского ГПЗ ведется в районе г. Свободного Амурской области.

Проектная мощность завода составит 42 млрд куб. м газа в год. ГПЗ будет включать крупнейшее в мире производство гелия.

Завод будет состоять из шести технологических линий. Ввод в эксплуатацию первых двух запланирован в 2021 году. Остальные линии будут вводиться последовательно до конца 2024 года. Таким образом, с 2025 года завод планируется вывести на полную проектную мощность.

Товарной продукцией ГПЗ, помимо природного газа и гелия, будут этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция.

Инвестор и заказчик проекта — ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в Группу «Газпром»). Управление строительством осуществляет генеральный подрядчик НИПИГАЗ (Группа СИБУР).

Управление информации ПАО «Газпром»

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