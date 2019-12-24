Source: Russia – Council of the Federation

Среди воспитанников учреждения — дети с особенностями развития и ослабленным здоровьем.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Игорь Каграманян КаграманянИгорь Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области в ходе работы в регионе посетил специализированный Дом ребенка №1.

И. Каграманян посетил Ярославский областной специализированный Дом ребенка

Сенатор отметил, что в этом учреждении живут, лечатся и восстанавливают здоровье дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей в возрасте от одного месяца до четырех лет. Среди них много ребят с особенностями развития и ослабленным здоровьем, поэтому здесь организовано круглосуточное медицинское наблюдение. Ежегодно проводится диспансеризация, профилактические оздоровительные и лечебно-реабилитационные мероприятия.

Кроме медиков, добавил Игорь Каграманян, в Доме ребенка трудится большой педагогический коллектив: воспитатели, дефектологи, педагоги по развитию речи и социальной адаптации, психолог и музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре.

Самое главное, что малышам дают сотрудники Дома ребенка, – любовь и забота

«Самое главное, что малышам дают сотрудники Дома ребенка, – любовь и забота, которой они были лишены в семье. А еще безопасность и индивидуальный подход к каждому. В течение последних лет 98 процентов среди выбывающих из дома ребенка детей составляют те, кто возвращается в родную семью, устроены под опеку и в приемные семьи. Думаю, это один из главных результатов работы коллектива», – подчеркнул парламентарий.

И. Каграманян посетил Ярославский областной специализированный Дом ребенка

Игорь Каграманян принял участие в торжественном мероприятии в честь 45-летия коллектива работников учреждения, которым были вручены грамоты и благодарности от правительства Ярославской области и департамента здравоохранения. Сенатор, являющийся сопредседателем фонда «Десятилетие детства», сообщил, что созданный по инициативе губернатора региона Дмитрия Миронова фонд принял решение подарить Дому ребенка соляную пещеру.

Главный врач Любовь Роговская сообщила, что материально-техническая база учреждения постоянно совершенствуется. Здесь создан оздоровительный комплекс, введен в эксплуатацию корпус для комплексной реабилитации детей, работают физиокабинет, кабинеты массажа, ЛФК, аэрофитотерапии.

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