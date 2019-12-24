Минэнерго в декабре получило заявки четырех городов об отнесении к ценовой зоне теплоснабжения

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 24 декабря. – Минэнерго России в декабре получило совместно обращение от администрации города Прокопьевска и ООО «Теплоэнергоремонт», а также совместные обращения от администраций Новокуйбышевска, Тольятти и Самары и ПАО «Т Плюс» об отнесении указанных городов к ценовой зоне теплоснабжения.

В случае отнесения Прокопьевска к ценовой зоне теплоснабжения ООО «Теплоэнергоремонт» направит на модернизацию тепловой инфраструктуры города 1,8 млрд рублей. ПАО «Т Плюс» планирует направить на модернизацию в Новокуйбышевске 4,5 млрд рублей, в Тольятти – 23,7 млрд рублей, в Самаре – 29,9 млрд рублей.

Следующим этапом станет рассмотрение подготовленных муниципалитетами и энергокомпаниями пакетов документов, согласование проектов с Минстроем России и ФАС России. Далее Минэнерго внесет проекты решений о переходе города на метод «альтернативной котельной» на рассмотрение в Правительство Российской Федерации.

Закон об «альтернативной котельной» был принят в июле 2017 года, он призван стимулировать привлечение инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры и изменить систему регулирования в области тарифообразования в теплоснабжении. «Альтернативная котельная» предполагает переход от государственного регулирования всех тарифов в сфере теплоснабжения к установлению предельного уровня цены на тепловую энергию для конечного потребителя на долгосрочный период (на 10 лет и более). На новую модель формирования цены на тепло уже перешли города Рубцовск и Барнаул Алтайского края, город Ульяновск Ульяновской области и поселок Линево Новосибирской области.

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