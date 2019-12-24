М. Козлов: Бюджет Костромской области в 2020 году останется социально ориентированным

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в пленарном заседании Костромской областной Думы.

Заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Костромской области Михаил Козлов КозловМихаил Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Костромской области в рамках рабочей поездки в регион принял участие в заключительном в этом году пленарном заседании Костромской областной Думы, на котором депутаты в окончательной редакции приняли областной бюджет.

Как прокомментировал сенатор, плановые доходы областной казны впервые превысили сумму в 36 млрд руб., а расходы практически достигли цифры в 35 млрд. Бюджет в 2020 году, как и в 2018-м и в 2019-м, сверстан с профицитом. Доходы превышают расходы на 1,4 млрд руб. Главный финансовый документ региона принят в окончательной редакции.

«Бюджет Костромской области остается социально ориентированным. На выполнение социальных обязательств, сферу образования, здравоохранения и культуры планируется направить более шестидесяти процентов расходов», — подчеркнул Михаил Козлов.

На выполнение социальных обязательств, сферу образования, здравоохранения и культуры планируется направить более шестидесяти процентов расходов

На образование предусмотрено 7,9 млрд руб. Кроме расходов на содержание образовательных учреждений, зарплаты учителям и воспитателям заложены средства на строительство школы и двух детских садов в Костроме, создание мобильного технопарка «Кванториум» по национальным проектам «Образование» и «Демография». В здравоохранение будет вложено 4 млрд руб. По национальному проекту региону предусмотрено почти 2 млрд, из которых 1,1 млрд будет направлен на завершение строительства здания онкоцентра в Костроме.

На социальную политику планируется направить 8,5 млрд. По нацпроекту «Демография» регион получит 1, 5 млрд руб. Средства будут направлены на выплаты в связи с рождением первого и третьего ребенка, создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком.

В сферу культуры планируется вложить более 600 млн руб. В рамках нацпроекта будет выделено 26 млн руб. на модернизацию учреждений культуры и создание виртуальных концертных залов.

На национальную экономику в бюджете заложена сумма в 7,5 млрд руб. Эти средства направят на развитие сельского хозяйства, лесной и дорожной отрасли, транспорта. Расходы на ЖКХ предусмотрены в сумме более 600 млн руб.

На поддержку местных бюджетов направят 10,8 млрд руб. Средства в основном пойдут на выплаты зарплат учителям и работникам детских садов, прохождение отопительного сезона, ремонт дорог. Субсидии муниципалитетам на поддержку проектов, основанных на местных инициативах, в 2019 году составят 130 млн руб. Из которых 50 млн предусмотрено на поддержку инициатив в дорожной деятельности.

«Областной бюджет на 2020 год — это бюджет развития. Так его охарактеризовали депутаты. Сегодня регион зарабатывает более двадцати миллиардов рублей собственных налоговых и неналоговых доходов. Это весьма серьезный результат. Кроме того, регион получает значительную помощь из федерального бюджета, которая позволяет реализовывать нацпроекты. Убежден, что губернатор Сергей Ситников СитниковСергей КонстантиновичГубернатор Костромской области и его команда делает все, чтобы область развивалась: строились новые школы и детсады, ремонтировались дороги, благоустраивались дворы, обновлялись Дома культуры на селе, создавались все условия для развития бизнеса»,- подчеркнул Михаил Козлов.

MIL OSI