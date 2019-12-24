Об использовании площадок действующих тепловых электростанций в качестве испытательных стендов для проведения испытаний и опытно-промышленной эксплуатации газовых турбин большей и средней мощности, произведенных на территории Российской Федерации

Source: Russia Ministry of Energy

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 28.11.2019 № ДК-П9-240пр (пункт 2 и 3) Минэнерго России публикует:

Критерии оценки возможности использования площадок действующих тепловых электростанций в качестве испытательных стендов;

Перечень информации, необходимой для оценки возможности использования площадок в качестве испытательных стендов;

Перечень существующих электростанций оптового рынка, в отношении которых может быть осуществлена оценка возможности использования площадок в качестве испытательных стендов.

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Базовый перечень существующих электростанций оптового рынка, в отношении которых может быть осуществлена оценка возможности использования площадок в качестве испытательных стендов

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Критерии оценки возможности использования площадок в качестве испытательных стендов

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Перечень информации, необходимой для оценки возможности использования площадок в качестве испытательных стендов

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MIL OSI