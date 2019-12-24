Опубликованы данные о брутто-объеме открытых позиций по производным финансовым инструментам внебиржевого рынка в рамках Трехлетнего обзора БМР (24.12.2019)

Source: Central Bank of the Russian Federation

Опубликованы данные о брутто-объеме открытых позиций по производным финансовым инструментам внебиржевого рынка в рамках Трехлетнего обзора БМР

В целях мониторинга за современными направлениями развития глобального и национальных финансовых рынков, а также повышения качества финансовой статистики Банк международных расчетов (БМР) с 1986 года проводит Трехлетний обзор валютного рынка и рынка внебиржевых производных финансовых инструментов при участии центральных и национальных банков развитых и развивающихся стран. Опираясь на лучшие мировые практики и международный опыт, БМР разрабатывает и совершенствует методологию оценки размера и структуры глобального валютного рынка и рынка внебиржевых производных финансовых инструментов.

В 2019 году Банк России в шестой раз принимает участие в двенадцатом Трехлетнем обзоре валютного рынка и рынка внебиржевых производных финансовых инструментов. В рамках второй части Трехлетнего обзора Банк России публикует данные об объеме открытых позиций по производным финансовым инструментам внебиржевого рынка по состоянию на 1 июля 2019 года на официальном сайте Банка России в разделе «Статистика» / «Финансовые рынки» / «Валютный рынок» / «Трехлетний обзор Банка международных расчетов».

Источником информации являются сведения, полученные из отчетности кредитных организаций по форме 0409701 «Отчет об операциях на валютных и денежных рынках», а также данные, представленные кредитными организациями по запросу Банка России.

В качестве респондентов Трехлетнего обзора Банком России были отобраны кредитные организации — активные участники на рынке производных финансовых инструментов, головные офисы которых расположены в Российской Федерации.

Данные о структуре и размере глобального рынка производных финансовых инструментов опубликованы БМР в BIS Quarterly Review на его официальном сайте в сети Интернет по адресу.

24 декабря 2019 года

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