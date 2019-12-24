Отечественная промышленность активно участвует в решении задач «Газпрома»

Source: Gazprom in Russian

Релиз

24 декабря 2019, 19:15

Эффект от импортозамещения для «Газпрома» в 2016–2018 годах — 20,7 млрд руб.

Создан полный спектр ключевого оборудования для эксплуатации морских месторождений.

Совет директоров ПАО «Газпром» принял к сведению информацию о вовлечении российских промышленных и машиностроительных предприятий в реализацию стратегических задач, стоящих перед компанией.

Для расширения взаимодействия с отечественными предприятиями компания активно использует различные организационные механизмы. В частности, это долгосрочные договоры с производителями на серийный выпуск, поставку и обслуживание высокотехнологичного оборудования; дорожные карты с субъектами РФ, позволяющие шире задействовать потенциал местных предприятий; соглашения и программы сотрудничества с ведущими металлургическими и трубными компаниями, государственными корпорациями, организациями оборонно-промышленного комплекса. Всего «Газпромом» подписано более 60 таких документов.

На заседании отмечено, что системная работа «Газпрома» в этом направлении приносит комплексный результат. Компания продолжает повышать эффективность деятельности: экономический эффект от внедрения импортозамещающих технологий, оборудования и материалов на объектах Группы «Газпром» в 2016–2018 годах оценивается в 20,7 млрд руб. Наряду с этим, инвестиции отечественных предприятий в модернизацию и создание новых производственных мощностей только в рамках долгосрочных договоров с «Газпромом» уже составили 17,8 млрд руб.

Примером является создание опытных образцов первого российского оборудования в сфере подводной добычи углеводородов. Работа велась при сотрудничестве «Газпрома», Минпромторга России, научных институтов и машиностроительных предприятий. Полный спектр ключевого оборудования, необходимого для эксплуатации морских месторождений, был представлен в рамках Петербургского международного газового форума в октябре 2019 года.

Управление информации ПАО «Газпром»

Последние новости по теме

MIL OSI