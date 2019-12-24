По требованию Северо-Западного транспортного прокурора в Ярославской области отремонтированы 9 железнодорожных переездов

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В ходе личного приема Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова к нему обратились жители Ярославской области по вопросу неудовлетворительного состояния железнодорожных переездов в городе Рыбинске Ярославской области.

Установлено, что в границах 9 железнодорожных переездов на проезжей части автодорог имеются повреждения (выбоины, просадки, проломы), затрудняющие движение транспортных средств, на некоторых переездах не обеспечена видимость дорожных знаков из-за растительности, не обустроены пешеходные дорожки, светоотражающие элементы на сигнальных столбиках не соответствуют требованиям ГОСТа.

В этой связи Ярославским транспортным прокурором в отношении должностного лица Рыбинской дистанции пути возбуждено дел об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений), начальнику Северной дирекции инфраструктуры (филиала ОАО «РЖД») внесено представление.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения устранены, все 9 переездов Рыбинска отремонтированы, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, одно – к административной (назначен штраф в размере 21 тысячи рублей).

Работа с обращениями граждан и защита их прав находятся на постоянном контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова.

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