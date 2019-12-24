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Центр Хруничева. «Протон-М» готов к запуску спутника «Электро-Л» № 3 – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»

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#Центр Хруничева#Главное#Космодромы#Байконур#Электро-Л

24.12.2019 08:30

«Протон-М» готов к запуску спутника «Электро-Л» № 3

На космодроме Байконур состоялось совещание Государственной комиссии, на котором были рассмотрены результаты заключительных испытаний на стартовом комплексе ракеты-носителя «Протон-М», предназначенной для выведения на орбиту метеорологического спутника «Электро-Л» № 3 в рамках Федеральной космической программы России.

По итогам докладов специалистов Роскосмоса о готовности ракеты космического назначения и средств наземной космической инфраструктуры космодрома Байконур к запуску спутника «Электро-Л» № 3, Госкомиссия приняла решение о заправке ракеты-носителя «Протон-М» компонентами топлива и подтвердила время старта. В соответствии с графиком предстартовой подготовки пусковые расчеты космодрома приступили к операциям по заправке баков носителя окислителем и горючим.

Пуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-03» и космическим аппаратом «Электро-Л» № 3 будет произведен 24 декабря со стартового комплекса площадки 81 космодрома Байконур в 15:03:02 мск. Прямая трансляция будет доступна в разделе «Онлайн трансляции» с 14:15 мск.

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