Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Протон-М#Космодромы#Байконур#Электро-Л24.12.2019 15:14

Ракета «Протон-М» стартовала с Байконура

Со стартовой площадки № 81 космодрома Байконур 24 декабря 2019 года в 15:03:02 мск состоялся пуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-03» и российским гидрометеорологическим космическим аппаратом «Электро-Л» № 3. Все этапы полёта ракеты-носителя прошли в штатном режиме.

В соответствии с циклограммой полета спустя 585 секунд после старта головной блок (связка из разгонного блока и спутника) отделился от третьей ступени ракеты-носителя. После чего разгонный блок «ДМ-03» продолжил выведение нового метеорологического спутника на целевую орбиту. Общая продолжительность выведения от момента старта ракеты-носителя до отделения космического аппарата составит 6 часов 37 минут.

Ракета-носитель «Протон-М» серийно изготовляется в Центре М.В. Хруничева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и используется для выведения полезных нагрузок на заданные орбиты и отлётные траектории в рамках федеральных и коммерческих программ с 2001 года. За годы эксплуатации ракета «Протон-М» прошла четыре фазы глубоких модернизаций, позволивших значительно улучшить её энергомассовые и экологические характеристики при выведении тяжёлых одиночных и парных полезных нагрузок.

Повтор трансляции пуска

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