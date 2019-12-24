Совет директоров рассмотрел вопрос о влиянии событий 2019 года на прогноз развития мирового энергетического рынка

Source: Gazprom in Russian

Релиз

24 декабря 2019, 19:10

Совет директоров ПАО «Газпром» принял к сведению информацию о влиянии событий 2019 года на долгосрочный прогноз развития мирового энергетического рынка.

Было отмечено, что одной из основных тенденций 2019 года стало продолжение роста потребления природного газа в мире.

Значительный рост продолжает демонстрировать Китай. В 2018 году потребление газа в стране увеличилось на 18%. По итогам 2019 года объем потребления газа в КНР может вырасти на 10% и значительно превысить 300 млрд куб. м газа. На заседании было отмечено, что запуск 2 декабря газопровода «Сила Сибири» позволяет обеспечивать надежные поставки газа из России в Китай и способствует укреплению позиций «Газпрома» на этом перспективном газовом рынке.

В Европе в 2019 году ускорилось падение объемов собственной добычи газа. Отмечено, что «Газпром» является ведущим поставщиком газа в Европу, обеспечивает более трети потребления и имеет возможности для дальнейшего укрепления энергетической безопасности европейских стран.

Участники заседания отметили, что события 2019 года не оказали серьезного влияния на долгосрочный прогноз развития мирового газового рынка. Позиции «Газпрома» в долгосрочной перспективе останутся устойчивыми. В том числе, благодаря крупнейшим запасам газа, развитой производственной и транспортной инфраструктуре, проводимой работе по диверсификации направлений и маршрутов экспорта.

Управление информации ПАО «Газпром»

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