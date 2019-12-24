С. Мартынов встретился с учащимися кадетского класса в Республике Марий Эл

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках работы в регионе сенатор посетил Йошкар-Олинскую гимназию №4 им. А.С. Пушкина.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл Сергей Мартынов МартыновСергей Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл в ходе поездки в регион посетил кадетский класс Йошкар-Олинской гимназии №4 им. А.С. Пушкина.

На встрече с учащимися сенатор отметил, что это учебное заведение стояло у истоков кадетского движения в регионе. Первый кадетский класс в гимназии был создан в 2000 г. За эти годы из стен учебного заведения вышли более 500 кадетов, из них свыше 200, успешно отучившись в военных вузах страны, стали кадровыми офицерами.

Сергей Мартынов в Марий Эл

Сергей Мартынов рассказал ребятам о деятельности законодательной ветви российской власти, о Конституции страны. Он напомнил, что именно благодаря Основному закону были сформированы Совет Федерации и Государственная Дума. Парламентарий подчеркнул важность внимательного изучения Конституции. «Это основа основ нашей жизни, из которой вытекают все остальные законы государства».

Сергей Мартынов в Марий Эл

Во встрече участвовали сотрудники республиканского управления ФСБ, которое курирует кадетское движение в гимназии. Представители ФСБ рассказали учащимся о работе спецслужбы, случаях из своей практики, связанных с задержанием преступников.

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