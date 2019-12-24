Удовлетворен иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации о взыскании в доход государства имущества супруги должностного лица Росавиации

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В соответствии с представлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции Федеральным агентством воздушного транспорта проконтролировало расходы начальника Управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации, а также его супруги. Основанием стало приобретение ими дорогостоящего движимого и недвижимого имущества, общая стоимость которого превысила совокупный трехгодичный доход семьи. Это нежилое помещение в Москве стоимостью свыше 14 млн рублей и автомобиль стоимостью почти 5 млн рублей.

В результате контрольных мероприятий законность происхождения денежных средств, на которые супругой должностного лица Росавиации совершены названные покупки, не подтверждена. В связи с этим соответствующие материалы были направлены в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.

По итогам проверки полученных материалов Генеральной прокуратурой Российской Федерации в суд предъявлено исковое заявление об обращении названного имущества в доход государства.

Тушинским районным судом города Москвы исковое заявление Генеральной прокуратуры Российской Федерации полностью удовлетворено.

Решение суда не вступило в законную силу.

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