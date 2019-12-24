Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Электро-Л24.12.2019 21:55

«Электро-Л» № 3 на целевой орбите

Сегодня, 24 декабря 2019 года, c космодрома Байконур осуществлен пуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-03» и космическим аппаратом «Электро-Л» № 3. Спустя 6 часов 37 минут после старта спутник успешно отделился от разгонного блока и занял место на геостационарной орбите, откуда в дальнейшем будет переведён в рабочую точку стояния 165,8° в.д. Специалисты главной оперативной группы управления приступили к этапу проведения лётных испытаний космического аппарата в условиях космического полёта.

Космический аппарат «Электро-Л» № 3 пополнил состав геостационарной гидрометеорологической космической системы «Электро». Первый аппарат этой серии был запущен в январе 2011 году, запуск второго состоялся в декабре 2015 года. Разработка и изготовление аппаратов «Электро-Л» ведутся в соответствии с Федеральной космической программой России. Они предназначены для обеспечения подразделений Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также других ведомств оперативной гидрометеорологической информацией для:

синоптического анализа и прогноза погоды в глобальном масштабе (характер и параметры облачных образований, фронтальные разделы, особенности циркуляции воздушных масс, стихийные гидрометеорологические явления);

анализа и прогноза состояния акваторий морей и океанов (волнение, температура поверхности моря, сгонно-нагонные процессы у побережий);

анализа пространственно-временного изменения состояния снежного покрова, влаго-запасов с целью прогноза произрастания сельскохозяйственных культур;

анализа и прогноза гелиогеофизической обстановки в околоземном космическом пространстве, состояния ионосферы и магнитного поля Земли;

мониторинга климата и глобальных изменений;

обеспечения экологического контроля и охраны окружающей среды (экологический контроль в промышленных районах, выявление загрязнений снежного покрова) и контроля чрезвычайных ситуаций (наблюдение районов чрезвычайных ситуаций с целью оценки последствий стихийных бедствий, аварий, катастроф и планирования мероприятий по их ликвидации, контроль возникновения и последствий лесных пожаров).

Кроме того, аппараты серии «Электро» используются для сбора и ретрансляции информации с платформ сбора данных, выполнения телекоммуникационных функций по распространению, обмену гидрометеорологическими и гелиогеофизическими данными, а также ретрансляции сигналов от аварийных радиобуев системы КОСПАС-САРСАТ.

Аппараты построены по модульному принципу на базе унифицированной космической платформы «Навигатор», также разработанной в НПО Лавочкина (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). Данная платформа имеет лётную квалификацию и предназначена для создания на её основе прецизионных космических аппаратов различного назначения.

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