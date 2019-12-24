Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное24.12.2019 09:00

Юбиляр на орбите

Идут 89 сутки третьего космического полёта космонавта Роскосмоса Олега Скрипочки. Казалось бы, обычный будний день на Международной космической станции (МКС): научные эксперименты, работы по обслуживанию МКС. Но всё же этот вторник для Олега Ивановича особый — второй раз он отмечает свой день рождения на высоте 400 км над Землёй, к тому же — юбилей!

В свой первый полёт Олег Скрипочка отправился 7 октября 2010 года в качестве бортинженера корабля «Союз ТМА-01М» и бортинженера МКС по программе 25-й и 26-й основных экспедиций вместе с Александром Калери и Скоттом Келли. В полёте Олег Иванович совершил три выхода в открытый космос. 16 марта 2011 года корабль «Союз ТМА-01М» отстыковался от станции. Спускаемый аппарат корабля совершил мягкую посадку в 86 км севернее города Аркалыка в Казахстане. Продолжительность полёта составила 159 суток 8 часов 43 минуты 05 секунд.

Во второй космический полёт Олег Скрипочка отправился 19 марта 2016 года вместе с коллегами по экипажу корабля «Союз ТМА-20М» Алексеем Овчининым и Джеффри Уилльямсом. Возвращение на Землю состоялось 7 сентября 2016 года. Продолжительность полёта составила 172 суток.

В свою третью экспедицию на Международную космическую станцию Олег Скрипочка отправился 25 сентября 2019 года в качестве командира пилотируемого корабля «Союз МС-15», бортинженера МКС-61 и командира МКС-62. Особенностью данного полёта стало то, что на этом «Союзе» на станцию прилетел и участник 19-й экспедиции посещения, первый астронавт ОАЭ Хаззаа Аль Мансури.

Возвращение экипажа корабля «Союз МС-15» на Землю запланировано на 2020 год. Так что впереди ещё много интересной работы. А сегодня, надеемся, что в рабочем графике Олега Скрипочки найдётся место для праздника, что космонавт распакует подарки от родных и друзей, прилетевшие на «грузовике», и сможет с ними пообщаться по видеосвязи, чтобы хотя бы ненадолго ощутить земное тепло близких.

Госкорпорация «Роскосмос» сердечно поздравляет Героя Российской Федерации, лётчика-космонавта РФ Олега Ивановича Скрипочку с 50-летием и желает ему крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, успехов в профессиональной деятельности и, конечно, мягкой штатной посадки!

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