Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выразил обеспокоенность состоянием российского пчеловодства из‑за массовых случаев гибели пчел в нескольких регионах России.

Заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края выразил обеспокоенность сенаторов состоянием российского пчеловодства из‑за массовых случаев гибели пчел в нескольких регионах России в 2019 г.

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По информации, представленной в профильный Комитет СФ Министерством сельского хозяйства России, за прошедший период 2019 г. Россельхознадзором в ходе контрольно-надзорной деятельности за соблюдением требований Технических Регламентов в меде и продукции пчеловодства выявлено 133 случая несоответствия требованиям. Кроме того, в 2019 г. в 23 регионах от нарушения регламента и порядка применения пестицидов и агрохимикатов погибло более 37 тыс. пчелосемей.

Сергей Белоусов отметил, что гибель пчел происходит как по вине тех, кто применяет пестициды и агрохимикаты с нарушением требований регламентов, так и по вине самих пчеловодов, которые, как правило, должным образом не регистрируют свои пасеки. «Неукоснительное соблюдение требований безопасности для медоносных пчел крайне важно, и региональные власти не должны оставаться в стороне», — подчеркнул сенатор.

Неукоснительное соблюдение требований безопасности для медоносных пчел крайне важно

В целях совершенствования надзора в области обращения с пестицидами и агрохимикатами Минсельхозом подготовлен соответствующий проект федерального закона, предусматривающий наделение Россельхознадзора полномочиями по осуществлению государственного надзора, в том числе за соблюдением регламентов их применения. Также подготовлен проект федерального закона, направленный на регулирование отношений, связанных с маркированием и учетом животных, а также пчел.

Сенатор подчеркнул, что эти законодательные инициативы необходимы и своевременны, и концептуально поддерживаются Комитетом.

Сергей Белоусов сообщил, что в Плане мероприятий Совета Федерации на весеннюю сессию 2020 г. предусмотрено проведение Комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию совместно с Комитетом СФ по конституционному законодательству и государственному строительству «круглого стола» на тему «Законодательное обеспечение и перспективы развития пчеловодства в Российской Федерации».

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