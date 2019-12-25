Встреча с представителями российского бизнеса

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Добрый вечер!

Мы с вами традиционно перед Новым годом собираемся. На этот раз в таких красивых интерьерах, я бы сказал, по-настоящему царских. Но и правильно, потому что для вас мы хотели создать хорошую, благоприятную и в то же время такую атмосферу, которая нацеливала бы нас на хороший совместный результат в нашей работе.

Вы знаете, что в целом у нас ситуация в экономике удовлетворительная, сохраняется устойчивая макроэкономическая ситуация, на низком уровне находится инфляция, безработица. Устойчив и курс национальной валюты. В общем всё это очень хорошие предпосылки для достижения больших результатов, которые можно на этой базе демонстрировать.

У нас сохраняется положительная динамика роста валового внутреннего продукта, но, конечно, темпы роста нас устроить не могут. И мы понимаем, что для этого нужно делать, стараемся реализовать наши планы для создания необходимых условий наращивания наших усилий по темпам роста, работаем над деловым климатом. Это вам тоже хорошо известно. Вместе с вами это и делаем, по сути. Активно действуем в направлении реализации планов по так называемой регуляторной гильотине. Надеюсь, подойдём к концу года к тому, чтобы эти вопросы решить.

Нам всегда важно услышать ваше мнение о том, как мы вместе и как представители органов власти всех уровней отработали прошедший год, что, на ваш взгляд, оценивается положительно, для того чтобы увеличить объёмы инвестиций. Нам нужно довести их в ближайшие годы до 25 процентов, а потом и до 27. В принципе абсолютно реализуемый показатель, имея в виду, что сейчас у нас 21 с небольшим. Достижимый результат абсолютно – 25 процентов.

Знаем, что есть и нерешённые вопросы. Сегодня только что говорили с коллегами из Правительства, из регионов, с представителями общественных организаций на эти темы. Обсуждали подробно, что сделано по направлению реализации национальных проектов.

Я понимаю, что у нас не производственное совещание. Мы так и не выстраивали в прежние годы нашу работу. Всё-таки главная и основная цель – встретиться с вами, поздравить с наступающим Новым годом, поблагодарить за совместную работу. Но без комментариев, касающихся результатов нашей совместной работы за прошедший год, тоже не обойтись.

Поэтому давайте мы сделаем так, как делали обычно: я предоставлю вам слово, вы выскажетесь в такой помпезно-официальной обстановке, а затем просто перейдём в соседний зал – уже в неформальных условиях, без средств массовой информации, без камер. Это всегда расслабляет и даёт возможность говорить откровенно и очень коротко, но всё-таки поговорим по основным итогам уходящего года.

Спасибо большое.

MIL OSI